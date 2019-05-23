Постановления
Постановления Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 15 мая 2019 года № 287
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 15 мая 2019 года № 290
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 1209 «Об утверждении Правил обеспечения жилищем, выплаты компенсации за наем (аренду) жилища, а также категорий должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение компенсации»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 16 мая 2019 года № 291
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 79 «Об утверждении перечня государственных предприятий учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, у которых приобретаются производимые, выполняемые, оказываемые ими товары, работы, услуги, а также перечня и объемов товаров, работ, услуг, приобретаемых у производящих, выполняющих, оказывающих их государственных предприятий учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1423 «Об утверждении норм минимального жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 21 мая 2019 года № 302
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

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