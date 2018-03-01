Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 14 февраля 2018 года № 55 О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1161 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о выборах и республиканском референдуме, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2012 года № 652 «Об утверждении перечня товаров и услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о выборах»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 15 февраля 2018 года № 56 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 805 «Об утверждении технического регламента «Общие требования безопасности, функциональные и технические требования к телекоммуникационному оборудованию при проведении оперативно-розыскных мероприятий»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 15 февраля 2018 года № 58 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 «Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 16 февраля 2018 года № 64 Об изменении границ (черты) города Рудный и Костанайского района Костанайской области
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 19 февраля 2018 года № 65 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 1324 «Об утверждении Правил выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установлении их размеров и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 19 февраля 2018 года № 66 О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 21 февраля 2018 года № 70 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2011 года № 909 «Об утверждении Правил учреждения охранных организаций национальными компаниями и о внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2007 года № 686 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к осуществлению охранной деятельности, к деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, за исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 22 февраля 2018 года № 73 Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники по воздушным судам – нарушителям воздушного пространства Республики Казахстан