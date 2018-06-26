Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 14 июня 2018 года № 349 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2009 года № 906 «Об утверждении Правил определения лимита правительственного долга и долга местного исполнительного органа, лимита предоставления государственных гарантий и поручительств государства»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 18 июня 2018 года № 355 О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 18 июня 2018 года № 356 О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
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