Постановления
Постановления Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 мая 2019 года № 239
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 383 «Об утверждении Правил назначения и размера выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 мая 2019 года № 240
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 мая 2019 года № 241
О переименовании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский государственный женский педагогический университет» Министерства образования и науки Республики Казахстан

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