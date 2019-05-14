Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 3 мая 2019 года № 239 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 383 «Об утверждении Правил назначения и размера выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 3 мая 2019 года № 240 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 3 мая 2019 года № 241 О переименовании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский государственный женский педагогический университет» Министерства образования и науки Республики Казахстан