Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836Правила определения квоты, условия и порядок выдачи разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил назначения и выплаты социального пособия, а также определения его размераПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2005 года № 1092Постановление Правительства Республики КазахстанОб определении мер государственной поддержки категорий отечественных потенциальных поставщиковПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил аккредитации организаций образованияПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении квалификационных требований, предъявляемых к внутрифирменным системам экспортного контроля участников внешнеэкономической деятельности (заявителей)Постановление Правительства Республики КазахстанО Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правил их выдачиВиды и формы документов об образовании государственного образца
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