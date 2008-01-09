Постановления Правительства Республики Казахстан

Законы
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Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 Правила определения квоты, условия и порядок выдачи разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил назначения и выплаты социального пособия, а также определения его размера Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2005 года № 1092 Постановление Правительства Республики Казахстан Об определении мер государственной поддержки категорий отечественных потенциальных поставщиков Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил аккредитации организаций образования Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к внутрифирменным системам экспортного контроля участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) Постановление Правительства Республики Казахстан О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правил их выдачи Виды и формы документов об образовании государственного образца Содержание - скачать

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