Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан 17 апреля 2006 года, № 289Об утверждении перечня организаций, при поступлении на работу по специальности в которые гражданам Республики Казахстан предоставляется отсрочка от призыва на воинскую службу на весь период работыПостановление Правительства Республики Казахстан 17 апреля 2006 года, № 290О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2003 года, № 794Постановление Правительства Республики Казахстан 17 апреля 2006 года, № 291О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2005 года, № 524
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