Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 11 октября 2018 года № 632 О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 129 «Об утверждении Правил исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 16 октября 2018 года № 641 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 года № 353 «Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан»