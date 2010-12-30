Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
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Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2010 года № 1428 Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2011 год Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2010 года № 1414 О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2010 году Постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2010 года № 161 О внесении изменений и дополнения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» Постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 6 ноября 2010 года № 166 О внесении дополнений и изменения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40 «Об утверждении Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан» Постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 144 О внесении изменения в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 14 июня 2001 года № 224 «Об утверждении Инструкции по документированию, управлению документацией и хранению документов профессиональными участниками страхового рынка и страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность» Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2010 года № 1359 О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года № 787 Скачать

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