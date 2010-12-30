Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2010 года № 1428Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2011 годПостановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2010 года № 1414О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2010 годуПостановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2010 года № 161О внесении изменений и дополнения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию»Постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 6 ноября 2010 года № 166О внесении дополнений и изменения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40 «Об утверждении Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан»Постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 144О внесении изменения в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 14 июня 2001 года № 224 «Об утверждении Инструкции по документированию, управлению документацией и хранению документов профессиональными участниками страхового рынка и страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность»Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2010 года № 1359О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года № 787Скачать