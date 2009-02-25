Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении размеров и Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пунктыПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года № 1257Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2007 года № 1063Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении натуральных норм питания для лиц, обслуживающихся в домах-интернатах, реабилитационных центрах, учебных заведениях для детей-инвалидов, территориальных центрах социального обслуживания, центрах социальной адаптации
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