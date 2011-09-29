Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2011 года № 942 О введении временного запрета на вывоз отдельных видов растительных масел Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2011 года № 972 О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» Содержание - скачать
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