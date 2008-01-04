Постановления Правительства Республики Казахстан

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Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 19 декабря 2007 года № 1243 О повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 января 2008 года Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 21 декабря 2007 года № 1259 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 962 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 28 декабря 2007 года № 1336 Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2008 год Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 28 декабря 2007 года № 1343 О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 245 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 26 декабря 2007 года № 1299 Об утверждении Правил добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ содержание - скачать

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