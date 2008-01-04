Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 19 декабря 2007 года № 1243О повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 января 2008 годаПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 21 декабря 2007 года № 1259О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 962Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 28 декабря 2007 года № 1336Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2008 годПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 28 декабря 2007 года № 1343О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 245Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 26 декабря 2007 года № 1299Об утверждении Правил добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
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