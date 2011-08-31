Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2011 года № 608 Об утверждении Типового положения о производственно-диспетчерской службе организации гражданской авиации Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2011 года № 682 Об утверждении Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2011 года № 711 Об утверждении Правил предоставления отраслевыми органами экспертного заключения на соответствие предприятия требованиям Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий) Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2011 года № 713 Об утверждении Правил орнитологического обеспечения полетов гражданских воздушных судов в Республике Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2011 года № 715 Об утверждении Правил аттестации судоводителей на право управления маломерным судном Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2011 года № 717 Об утверждении Устава службы на судах Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 Об утверждении Правил продажи объектов приватизации Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 336 Об утверждении стандартов государственных услуг и внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Содержание - скачать
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