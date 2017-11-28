Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 8 ноября 2017 года № 722
О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1511 «Об утверждении Правил субсидирования авиамаршрутов»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 8 ноября 2017 года № 726
Об утверждении Межрегиональной схемы территориального развития Астанинской агломерации

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 ноября 2017 года № 728
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 ноября 2017 года № 751
О присвоении наименований организациям образования Южно-Казахстанской области

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 ноября 2017 года № 753
О переименовании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Южно-Казахстанский государственный педагогический институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 ноября 2017 года № 754
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 489 «Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности в сферах нефти и газа, обслуживания физических и юридических лиц и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 1684 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по выполнению работ и оказанию услуг в области охраны окружающей среды»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 ноября 2017 года № 755
О некоторых вопросах прикомандирования государственных служащих и персонала дипломатической службы

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 ноября 2017 года № 757
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2013 года № 1212 «Об утверждении Правил профессиональной подготовки и поддержания квалификации государственных авиационных инспекторов»

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