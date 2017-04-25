Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии, на 2017 год
Постановление Правительства Республики Казахстан О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2013 года № 1038 «Об утверждении Правил реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения»
Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 271 «Об утверждении Правил определенияфиксированных тарифов»