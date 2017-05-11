Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 27 апреля 2017 года № 226О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2017 года № 201 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2017 год»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 апреля 2017 года № 230О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2011 года № 618 «Об утверждении Правил реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика – в счет задолженности по таможенным платежам и налогам, пеней»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 апреля 2017 года № 232Об утверждении Правил использования средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных товариществу с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 апреля 2017 года № 233О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2011 года № 462 «О Национальном морском перевозчике»Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 апреля 2017 года № 236О присвоении наименований и переименовании организаций образования и культуры Жамбылской области
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