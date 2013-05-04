Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 30 ноября 2012 года № 1519Об утверждении стандартов государственных услуг органов налоговой службы Республики КазахстанПостановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 декабря 2012 года № 374О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 14 февраля 2013 года № 133Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей»Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 декабря 2012 года № 383О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности
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Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
Смартфон записал преступление
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
В суд на судебного исполнителя
От вины до депрессии
Гастрит обострился?
Нацелены на конструктивное сотрудничество
Стал безопасным переход
Окончательные итоги выборов установлены
Солнечный свет ремесел
Результат общих усилий
Место встречи изменять нельзя
Фундамент информационной политики
Решаются неотложные задачи
Первый пик пройден
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Осужденные помогают пенсионерам убирать снег в СКО
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов 230 раз
Доминирующее воздействие электорального сезона
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан