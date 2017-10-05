Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
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Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 сентября 2017 года № 598
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2010 года № 1221 «Об утверждении Правил проведения конкурса на международные авиамаршруты и выдачи свидетельств на международные авиамаршруты для оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 сентября 2017 года № 601
Об утверждении Правил согласования привлечения внешних займов субъектами квазигосударственного сектора

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 сентября 2017 года № 603
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 сентября 2017 года № 610
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 361 «Об утверждении Правил оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства»

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