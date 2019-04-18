Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 4 апреля 2019 года № 158О переименовании некоторых организаций образования Туркестанской областиПостановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 4 апреля 2019 года № 162О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года № 1217 «Об утверждении требований к информации об индексе фильма»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 11 апреля 2019 года № 178Об определении отдельных категорий занятых лицПостановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 11 апреля 2019 года № 182О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 918 «Об утверждении перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 11 апреля 2019 года № 187О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2018 года № 177 «Об утверждении перечня международных и государственных организаций, зарубежных и казахстанских неправительственных общественных организаций и фондов, предоставляющих гранты, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 12 апреля 2019 года № 192О присвоении имени Бейімбета Майлина коммунальному государственному учреждению «Школа-гимназия № 7» акимата города Рудного Костанайской области
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