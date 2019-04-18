Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
440
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 4 апреля 2019 года № 158
О переименовании некоторых организаций образования Туркестанской области

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 4 апреля 2019 года № 162
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года № 1217 «Об утверждении требований к информации об индексе фильма»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 11 апреля 2019 года № 178
Об определении отдельных категорий занятых лиц

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 11 апреля 2019 года № 182
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 918 «Об утверждении перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 11 апреля 2019 года № 187
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2018 года № 177 «Об утверждении перечня международных и государственных организаций, зарубежных и казахстанских неправительственных общественных организаций и фондов, предоставляющих гранты, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 12 апреля 2019 года № 192
О присвоении имени Бейімбета Майлина коммунальному государственному учреждению «Школа-гимназия № 7» акимата города Рудного Костанайской области

Содержание - скачать

Популярное

Все
Какую форму мы увидим на наших олимпийцах?
Актауский «Каспий» является скрытым лидером Первой лиги
Этностиль остается на пике популярности
Разгадывать, что означают названия рек и озер Казахстана, и увлекательно, и познавательно
Почувствовать себя частичкой природы, прикоснуться к истории смогли участники первого экофестиваля «Талдыкорган – столица страны петроглифов»
Черепахи умеют улыбаться
Свою 97-ю весну встречает кызылординка с поразительной судьбой
Люди, прошедшие войну, не жалуются и не унывают
Ради водворения правды
Казахский должен стать языком межнационального общения
Эмоции взяли верх
Знакомые Елены Константиновой называют ее наглядным пропагандистом казахской культуры
«И Родина щедро поила меня…»
Превратили остановку в арт-объект
Дождалась котельная ремонта
Как ловчие птицы стали для Ивана Лаврова проводниками в казахскую культуру и язык
Легионеры будут уповать на меценатов
Распоряжение Главы государства
Увеличены выплаты для медкадров
Паводковые воды направят в природные озера
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Казахстан завоевал шесть олимпийских путевок по гребле на байдарках и каноэ
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
В Астане пройдет совещание министров обороны государств-членов ШОС
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева

Читайте также

Нормативное постановление Конституционного Суда Республики …
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики …
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики …
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]