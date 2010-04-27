Законы
Постановления Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил разработки, утверждения и оценки реализации стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2008 года № 780 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 Содержание - скачать Стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2014 годы Содержание - скачать

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