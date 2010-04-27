Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил разработки, утверждения и оценки реализации стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капиталеПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2008 года № 780Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301
Содержание - скачатьСтратегический планАгентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2014 годы
Содержание - скачать