Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 декабря 2018 года № 927О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года № 199 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021 учебные года»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 декабря 2018 года № 934О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан» и от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 декабря 2018 года № 935О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2007 года № 1081 «Об определении перечня финансовых инструментов для инвестирования активов акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 декабря 2018 года № 937О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 18 января 2019 года № 4Об утверждении Правил уплаты, распределения и перечисления единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврата
Содержание - скачать