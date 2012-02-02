Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 14 сентября 2011 года № 1058
Об утверждении Правил государственной регистрации судна, в том числе маломерного судна, и прав на него
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 5 декабря 2011 года № 1467
Об утверждении Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги
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