Постановления Правительства Республики Казахстан

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Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 14 сентября 2011 года № 1058 Об утверждении Правил государственной регистрации судна, в том числе маломерного судна, и прав на него Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 декабря 2011 года № 1467 Об утверждении Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги Содержание - скачать

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