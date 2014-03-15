Постановления Правительства Республики Казахстан

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...