Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 20 февраля 2014 года № 121О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 11 марта 2014 года № 223Об утверждении лимитов на изъятие объектов животного мира с 15 февраля 2014 года по 15 февраля 2015 года, за исключением рыб и других водных животных
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Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Дело Нурлана Масимова передали в суд
Женщине порвало голень на эскалаторе в ТРЦ Уральска
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Разовой акцией легализуют праворульные авто в Казахстане
О погоде по Казахстану на 27-29 декабря рассказали синоптики
Введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане перенесли на год
Задержан вор, вскрывавший шкафчики в фитнес клубах Алматы
75 фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Казахстане за сутки
Глава МНЭ рассказал о "продуктовом" бюджете семьи и о желанном подарке на Новый год
Чемпионат мира по рапиду и блицу стартовал в Алматы
Безопасная зона и строгое следование инструкции по применению: как правильно запускать фейерверки
Аферист обещал трудоустройство, выманивая деньги у жителей Темиртау
В UFC назвали лучшего бойца 2022 года
Получить навыки под конкретную вакансию стало возможным на базе электронной биржи труда
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Депутат Перуашев высказался о задержании журналиста Козачкова
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане