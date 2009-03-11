Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил осуществления внутреннего государственного финансового контроля на республиканском и местном уровнях в Республике КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 413Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня юридических лиц, сто процентов голосующих акций которых принадлежат национальному управляющему холдингу, обороты по реализации заемных операций в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности которых освобождаются от налога на добавленную стоимостьПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 272Постановление Правительства Республики КазахстанСтратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009—2011 годы
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