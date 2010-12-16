Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2010 года № 1244Об утверждении Правил проведения морских научных исследованийПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2010 года № 1245Об утверждении Правил проведения нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территорияхПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2010 года № 1246О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2000 года № 1693Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 ноября 2010 года № 1263О создании Комиссии по проведению конкурсов на предоставление права недропользованияПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 ноября 2010 года № 1264О создании Межведомственной комиссии по вопросам осуществления приоритетного права государстваПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 14 декабря 2010 года № 1357О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2009 года № 1888Скачать