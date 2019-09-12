Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
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Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 августа 2019 года № 639
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2012 года № 777 «О национальном операторе в области телерадиовещания»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 31 августа 2019 года № 647
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 «Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак» и определении направлений расходования международной стипендии «Болашак»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 сентября 2019 года № 648
Об изменении границ Алматинской и Жамбылской областей

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 сентября 2019 года № 651
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 799 «Об утверждении формы свидетельства об аккредитации, правил проведения аккредитации, оснований и порядка отмены аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства и иных некоммерческих организаций и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства от 28 декабря 2015 года № 1090 «Об утверждении Типового положения об экспертных советах по вопросам частного предпринимательства»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 сентября 2019 года № 653
О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 «Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 6 сентября 2019 года № 664
Об утверждении Правил взаимодействия уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан во Всемирной торговой организации

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 5 сентября 2019 года № 660
О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2016 года № 234 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» и от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»

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