Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 15 июля 2019 года № 521
О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2018 года № 513 «Об утверждении Правил предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей участникам Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» и от 13 ноября 2018 года № 746 «Об утверждении Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 25 июля 2019 года № 531
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1384 «Об утверждении Правил размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, а также перечня, форм и периодичности размещения отчетности»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 26 июля 2019 года № 534
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1120 «Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 июля 2019 года № 545
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 439 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан»
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Астана, Үкімет Үйі от 15 июля 2019 года № 521
О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2018 года № 513 «Об утверждении Правил предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей участникам Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» и от 13 ноября 2018 года № 746 «Об утверждении Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 25 июля 2019 года № 531
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1384 «Об утверждении Правил размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, а также перечня, форм и периодичности размещения отчетности»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 26 июля 2019 года № 534
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1120 «Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 июля 2019 года № 545
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 439 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан»
Содержание - скачать