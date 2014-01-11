Постановления
Постановления Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 1296 «Об утверждении Правил по организации поисково- спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан» и от 18 января 2012 года № 103 «Об утверждении Основных правил полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня и форм свидетельств подготовки специалистов морского транспорта в соответствии с требованиями международных договоров Республики Казахстан в области торгового мореплавания Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 962 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата летной годности гражданского воздушного судна Республики Казахстан» и от 13 сентября 2012 года № 1195 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере гражданской авиации и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата органа обслуживания воздушного движения и (или) службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи аэронавигационной организации, а также сертификационных требований, предъявляемых к органам обслуживания воздушного движения и(или) службам эксплуатации радиотехнического оборудования и связи аэронавигационной организации Постановление Правительства Республики Казахстан О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 318 «Об утверждении Правил сертификации в сфере сверхлегкой авиации» и от 13 сентября 2012 года № 1195 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере гражданской авиации и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2011 года № 437 «Об утверждении Правил организации рабочего времени и отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года № 1069 «Об утверждении Правил допуска эксплуатанта к авиационным работам» и от 13 сентября 2012 года № 1195 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере гражданской авиации и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2012 года № 1341 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи удостоверения соответствия экземпляра гражданского воздушного судна нормам летной годности» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 319 «Об утверждении Сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных судов» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года № 1070 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов» и от 13 сентября 2012 года № 1195 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере гражданской авиации и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2011 года № 512 «Об утверждении Правил профессиональной подготовки авиационного персонала, непосредственно участвующего в обеспечении безопасности полетов» и от 25 апреля 2011 года № 441 «Об утверждении сертификационных требований к авиационным учебным центрам» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Содержание - скачать

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