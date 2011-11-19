Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 сентября 2011 года № 1014 Об утверждении Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үімет Үйі от 10 октября 2011 года № 1154 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2003 года № 890 «Об установлении базовых ставок платы за земельные участки при их предоставлении в частную собственность, при сдаче государством или государственными землепользователями в аренду, а также размера платы за продажу права аренды земельных участков» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 20 октября 2011 года № 1192 Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» Содержание - скачать
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