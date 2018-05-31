Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 21 мая 2018 года № 282Об утверждении Правил отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, к категории низкорентабельных и налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 23 мая 2018 года № 285О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 24 мая 2018 года № 286О присвоении коммунальному государственному учреждению «Школа-лицей № 15 города Балхаш» государственного учреждения «Отдел образования города Балхаш» имени Алихана Букейханова
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