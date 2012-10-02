Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечней товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зонПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством образования и науки Республики Казахстан, местными исполнительными органами в сфере образования и науки
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