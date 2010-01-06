Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил обеспечения лекарственными средствами граждан Постановление Правительства Республики Казахстан Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2010 год и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года № 753 Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил, сроков согласования и утверждения технико-экономических обоснований и проектов строительства объектов по использованию возобновляемых источников энергии Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Содержание - скачать
ПопулярноеВсе
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Плюс один новый завод в Казахстане
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстан придет долгожданная прохлада
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Золотой овертайм в Семее
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Общее дело семьи Томановых
Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет
Два золота из Праги
Президент: развитие атомной энергетики – это гарантия энергетического суверенитета страны
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана
В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]