Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 8 августа 2018 года № 483О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 868 «Об утверждении Правил выплаты единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением обязанностей воинской службы»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 августа 2018 года № 485О присвоении наименований организациям культуры и образования Жамбылской областиПостановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 августа 2018 года № 486О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2014 года № 1108 «Об утверждении Правил выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке освежения и разбронирования»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 августа 2018 года № 488Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности
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