Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 30 ноября 2011 года № 1402 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2009 года № 238 «Об утверждении Правил ценообразования на регулируемых рынках» Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана от 21 ноября 2011 года № 62/108 Об утверждении Инструкции по регистрации доверенных лиц кандидатов в Президенты, депутаты Парламента и маслихатов Республики Казахстан, политических партий, выдвинувших партийные списки Инструкция по регистрации доверенных лиц кандидатов в Президенты, депутаты Парламента и маслихатов Республики Казахстан, политических партий, выдвинувших партийные списки Содержание - скачать
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