Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 октября 2011 года № 1215 Об утверждении Типовых правил общего водопользования Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 октября 2011 года № 1216 Об утверждении Правил первичного учета вод Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 октября 2011 года № 1236 Об утверждении Правил разработки, утверждения стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 17 ноября 2011 года № 1350 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2011 года № 523 «Об утверждении Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичности прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, а также формы диагностической карты технического осмотра» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 1 декабря 2011 года № 1427 Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Содержание - скачать