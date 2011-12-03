Постановления

Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 октября 2011 года № 1215 Об утверждении Типовых правил общего водопользования Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 октября 2011 года № 1216 Об утверждении Правил первичного учета вод Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 октября 2011 года № 1236 Об утверждении Правил разработки, утверждения стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 17 ноября 2011 года № 1350 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2011 года № 523 «Об утверждении Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичности прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, а также формы диагностической карты технического осмотра» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 1 декабря 2011 года № 1427 Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Содержание - скачать

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