Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил регулирования численности животныхПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 января 2005 года № 2 «Об утверждении Правил установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира»Постановление Правительства Республики КазахстанО закупе зерна в государственные ресурсы из урожая 2012 годаПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1469 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на пользование животным миром»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года № 336 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности мяса и мясной продукции»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил включения проектов в республиканскую и региональные карты индустриализацииПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О С тратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011–2015 годы»
Содержание - скачать