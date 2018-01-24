Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 декабря 2017 года № 882 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 «Об утверждении Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы, внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 декабря 2017 года № 940 О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 «Об утверждении Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года № 556 «О некоторых мерах по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» и от 19 апреля 2016 года № 234 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства»*
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 декабря 2017 года № 942 О реорганизации ведомств Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 12 января 2018 года № 8 О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 15 января 2018 года № 9 О присвоении наименований и переименовании организаций образования Костанайской области
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 18 января 2018 года № 19 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 1209 «Об утверждении Правил обеспечения жилищем, выплаты компенсации за наем (аренду) жилища, а также категорий должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение компенсации»