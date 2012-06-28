Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 25 июня 2012 года № 834О некоторых вопросах урегулирования по Карачаганакскому проекту и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2011 года № 1525 «О некоторых вопросах Карачаганакского проекта»Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 июня 2012 года № 847Об утверждении Правил снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводовПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 июня 2012 года № 848Об утверждении Правил (методики) определения рыночной цены товаров, реализуемых в рамках соглашений о разделе продукции, включая сделки со сторонами, зарегистрированными в странах с льготным налогообложениемПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 июня 2012 года № 845О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1071 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 июня 2012 года № 849Об утверждении перечня налогоплательщиков, осуществляющих на территории Республики Казахстан деятельность в рамках контракта на недропользование, обороты по реализации нестабильного конденсата которых с территории Республики Казахстан на территорию других государств – членов Таможенного союза облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке
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