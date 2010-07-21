Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении технического регламента «Требования к безопасности присадок к бензинам»Постановление Правительства Республики КазахстанО признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО перемещении памятника истории и культуры республиканского значения «Памятник И. Алтынсарину»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 146
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