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Постановления Правительства РК и приложения к ним
Законы
9 февраля 2005 г. 23:00
151
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03:30
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии № 31
00:00
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
01:00
Подготовиться к большой воде
00:30
Данил Васильев стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
02:00
Бата на счастье!
04:35
Этностиль выходит на улицу
01:30
Межрегиональная ярмарка «Қоныс аудару» («Переселение») стартовала в Туркестанской области
02:30
За каждым обрядом – мудрость народа
04:05
Сердечной тайны шелковый узор
03:00
Праздник, который объединяет
05:00
В Казахстане обсуждались вопросы, касающиеся здоровья 40% населения Земли
05:30
Консенсус путем диалога
06:00
Задачи для молодых патриотов
06:30
Диалог особой значимости
04:00
Образ будущего: «Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация»
07:00
О чем говорили на курултае
08:17
Высказывание Токаева о казахском языке исказили в соцсетях
07:54
В ОАЭ задержан бывший гендиректор Kazakhstan Kagazy Максат Арип
08:43
Казахстанские боксеры стали первыми в командном зачете турнира в Сербии
09:06
На Солнце произошла сильная вспышка
12 марта 2024 г. 10:31
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
11 марта 2024 г. 8:41
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
15 марта 2024 г. 19:20
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
11 марта 2024 г. 2:00
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
14 марта 2024 г. 1:00
Творил несмотря на запреты
12 марта 2024 г. 3:30
Красиво шить не запретишь
11 марта 2024 г. 4:30
Будущее – за «Болашаком»
15 марта 2024 г. 20:00
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
15 марта 2024 г. 21:49
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
15 марта 2024 г. 18:51
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
15 марта 2024 г. 19:33
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
15 марта 2024 г. 19:38
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
13 марта 2024 г. 19:54
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
13 марта 2024 г. 5:00
Кодекс преткновения
15 марта 2024 г. 20:51
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
12 марта 2024 г. 4:30
Куда уходит Каспий?
15 марта 2024 г. 16:42
Президент предложил изменить герб Казахстана
12 марта 2024 г. 15:54
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
12 марта 2024 г. 9:04
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
12 марта 2024 г. 1:00
Берут одни, отдают другие
21 февраля 2024 г. 5:00
Академия наук: миссия выполнима
23 февраля 2024 г. 15:04
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
4 марта 2024 г. 12:51
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
17 февраля 2024 г. 18:06
Детский сад горел в Семее
8 марта 2024 г. 14:25
Судьба сильной женщины
23 февраля 2024 г. 1:30
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
23 февраля 2024 г. 16:47
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
19 февраля 2024 г. 1:00
Какого цвета «честный» мед?
27 февраля 2024 г. 1:30
Откуда берет корни название города Костанай
21 февраля 2024 г. 4:30
Доверие основывается на справедливости
28 февраля 2024 г. 3:00
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
22 февраля 2024 г. 5:30
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
2 марта 2024 г. 13:00
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
1 марта 2024 г. 17:59
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
8 марта 2024 г. 14:55
Любовь, дефиле и весна
8 марта 2024 г. 5:20
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
8 марта 2024 г. 6:05
Ему ребята верят
8 марта 2024 г. 15:30
Идите в театр, и будет вам счастье
8 марта 2024 г. 16:05
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4 марта 2024 г. 15:32
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
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