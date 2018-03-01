Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы от 27 марта 2017 года № 54 Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы от 28 августа 2017 года № 167 Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления
Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 февраля 2017 года № 37 О внесении изменений и дополнений в постановление правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан»