Постановления Верховного Суда Республики Казахстан
Нормативное Постановление Верховного Суда Республики Казахстан город Астана 19 января 2018 года № 1 О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 16 июля 2007 года № 6 «О некоторых вопросах применения судами земельного законодательства»
Нормативное Постановление Верховного Суда Республики Казахстан город Астана 19 января 2018 года № 2 О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 2010 года № 20 «О некоторых вопросах применения судами норм главы 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан»