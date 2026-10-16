Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева

Суд
Дана Аменова
корреспондент

В Алматы проходит судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-советника генерального директора АО «КазТрансГаз» Санжара Бокаева. Прокурор, зачитывая обвинение, подробно рассказал о схемах мошенничества, отмывания денег, организации кражи плит и незаконной вырубке деревьев, а также о намеренном распространении фейков, сообщает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам прокурора, после того, как Бокаев успешно разыграл историю с кражей гранитных плит, он решил продолжить создавать фейковые скандалы криминальным путем.

Осенью 2025 года он задумал организовать информационную атаку на строительную компанию «Базис-А» и государственные органы, которые благоустраивали рощу Баума. На 26 октября была назначена встреча с жителями Турксибского района, и накануне этого события Бокаев решил спровоцировать скандал. Его план был таким – тайно срубить деревья, а потом громко заявить, что рощу варварски и незаконно уничтожают ради того, чтобы построить там коммерческую недвижимость.

Для этого Бокаев и его личный видеооператор У.Нусипкожа снова обратились к А.Хамракулову (тому самому, который помогал им с кражей гранитных плит). Заказчики дали деньги, и Хамракулов купил бензопилу в одном из городских ломбардов.

Поздно вечером 24 октября 2025 года люди, которых нанял Хамракулов, тайком проникли в рощу Баума. За два с половиной часа они специально срубили и повредили 16 деревьев, включая клены, акации и вязы. Той же ночью, 25 октября, сразу после совершения преступления, Нусипкожа встретился с исполнителями и заплатил им 100 тысяч тенге.

Убедившись, что все сделано, организаторы перешли к публичной части плана. В ту же ночь Бокаев и Нусипкожа сделали вид, что им на телефон с иностранного номера пришло анонимное сообщение о вырубке. Они приехали в рощу с фонариками и сняли видео, на котором разыграли погоню за «неизвестными преступниками».

На следующий день, 26 октября, прямо перед встречей с жителями района, Бокаев привел в рощу общественных активистов, чтобы показать им деревья, которые срубили по его же приказу. На камеру он заявил, что деревья уничтожают некие заинтересованные лица, чтобы расчистить место под строительство жилых комплексов.

Это смонтированное видео Бокаев выложил на своей странице в Instagram. Обвинение считает, что он притворялся защитником интересов общества и специально обманывал свою аудиторию.

Прокурор подчеркнул, что результатом этой саморекламы стал реальный вред природе и государственному природному парку «Медео». За это Бокаеву и Нусипкоже предъявлено обвинение в незаконной вырубке и уничтожении деревьев, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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