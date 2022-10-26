Постановочное видео со стрельбой в Актау переполошило Казнет

Постановочное видео со стрельбой сняли мужчины в городе Актау. Теперь ими займется полиция, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В Сети обсуждают видео, где мужчина во время посиделок после якобы возникшей перепалки стреляет в другого мужчину из ружья и ранит его. Ролик прокомментировало МВД.

«Установлено, что данное видео не соответствует действительности и является постановочным. Действиям мужчин, создавшим и опубликовавшим посредством сетей коммуникаций данный фейк, будет дана соответствующая правовая оценка. Все лица установлены и доставлены в полицию», – отметили в ведомстве.

К сообщению министерства было приложено видео, где главные герои признаются на камеру, что такой неудачной шуткой решили разыграть своего друга и поздравить его с днем рождения.