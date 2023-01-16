Поставили на паузу

Увеличивая ставку до отметки 16,75% в декабре прошлого года, Нацбанк заявил, что приблизился к окончанию цикла ее повышения, и в отсутствии новых проинфляционных шоков вероятность ужесточения денежно-кредитной политики оценивается регулятором как низкая.

Динамика годовой и месячной инфляции, как и экономический рост, складываются в рамках траектории базового прогноза. В этой связи, как и ожидалось, пересмотр базовой ставки на последнем заседании комитета по денежно-кредитной политике не потребовался.

– Однако мы видим, что сегодняшний баланс рисков все еще смещен в сторону сохранения высокой инфляции. По-прежнему вызывают опасения устойчивая часть инфляции и растущие инфляционные ожидания, обновившие исторический максимум. Также мы видим, что негативное влияние на экономику продолжает оказывать перестройка логистических цепочек, – отметил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов. – Наша основная задача сейчас – добиться устойчивой снижающейся траектории инфляции и закрепить ее. В этой связи основные риски и факторы, подталкивающие инфляцию вверх, все еще требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени.

Как отмечает Нацбанк, месячный рост потребительских цен демонстрирует замедление – в декабре прошлого года он составил 1,2%. Напомним, что в сентяб­ре инфляция составляла 1,8%, в октябре – 1,6%, в ноябре – 1,4%. Однако, несмотря на такое снижение, ее уровень все еще остается высоким, превышающим среднегодовые значения, которые в среднем за декабрь в последние пять лет составляли 0,7%.

Одним из основных опасений является тот факт, что устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой. Это свидетельствует о сохранении проинфляционной среды. Так, годовой показатель сезонно-очищенной базовой инфляции на конец 2022 года составил 22,2%.

Траектория экономического роста формируется в русле базового сценария регулятора. Согласно предварительной оценке по итогам 2022 года ВВП страны увеличился на 3,1%. Рост деловой активности происходит в основном за счет положительной динамики в производстве товаров. Наибольший рост показали строительство – на 9,4% и сельское хозяйство – на 9,1% на фоне рекордного сбора урожая зерновых. В секторе услуг также отмечается увеличение показателей за счет отраслей торговли, транспорта и связи. Таким образом, рост ВВП в 2022 году складывается близко к верхней границе оценок Нацио­нального банка.

Спрос домашних хозяйств в 2022 году сохранил положительную динамику, но его рост остался сдержанным, так как высокая инфляция негативно отразилась на реальных доходах населения. Поддержку спросу оказывает потребительское кредитование.

На конец ноября 2022 года потребительские кредиты с начала года увеличились на 24,1%, до 7,6 трлн тенге. Маркетинговые акции от крупных банков продолжают стимулировать вал потребительского кредитования. На этом фоне динамика розничного товарооборота демонстрирует стабильные темпы роста.

Мировые цены на продовольствие плавно снижаются, однако по-прежнему остаются высокими. Индекс продовольственных цен ФАО сокращается с апреля 2022 года. В декабре 2022-го индекс уменьшился на 1,9%, что было вызвано снижением цен на растительные масла, зерновые культуры и мясо, в годовом выражении индекс сократился на 1%.

Несмотря на смягчение внешнего инфляционного фона, крупнейшие центральные банки развитых стран продолжают проводить жесткую монетарную политику. Последними решениями ФРС США и ЕЦБ стало повышение ставок до 4,5 и 2,5%, соответственно.

В этих условиях, а также на фоне ослабления давления на мировых энергетических и товарных рынках впервые за длительное время потребительская инфляция замедлилась. Замедление отмечается в большинстве стран – торговых партнеров Казахстана. Инфляция в Китае составила в декабре 2022 года 1,8%. В ЕС потребительская инфляция на фоне снижения цен на энергоносители замедлилась в ноябре 2022-го до 11,1%. В России инфляция замедлилась до 12%. В совокупности эти факторы будут оказывать понижательное воздействие на инфляцию в Казахстане.

Как отмечает глава Национального банка, несмотря на формирование инфляции в рамках ожидаемой прогнозной траек­тории, проинфляционные риски сохраняются. Ключевыми рисками остаются перестройка структуры торговли, ускорившиеся инфляционные ожидания, сохранение повышенной продовольственной инфляции, отложенная инфляция на регулируемые товары и услуги после периода админис­тративного регулирования, а также неопре­деленность относительно продолжающегося военного конфликта в Украине.

При этом со стороны внешнего сектора существует риск, что на фоне возможной рецессии в мире внешний спрос будет ниже, чем предполагалось. Также существенную неопределенность вносят логистические условия. Все это может повлиять на будущие уровни цен на нефть и траекторию экономического роста.

– Учитывая, что фактическая инфляция складывается в соответствии с базовым сценарием и принимая во внимание баланс рисков, Национальный банк сохраняет свою позицию о близос­ти к окончанию цикла повышения базовой ставки. Потенциал дальнейшего ее повышения огра­ничен при отсутствии новых шоков, – говорит Галымжан Пирматов. – Учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски «заякорения» инфляционных ожиданий на высоких уровнях, требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени. Переход к смягчению денежно-кредитной политики станет возможным по мере стабилизации и формирования устойчивой тенденции замедления инфляции и инфляционных ожиданий, что позволит достичь целевых ориентиров в средне­срочной перспективе.

Национальный банк заявляет, что продолжит следовать принципам инфляционного таргетирования. В текущем году регулятор ожидает снижения инфляционного давления, чему будут способствовать положительные эффекты от повышения базовой ставки в 2022 году. Основная задача монетарных властей на 2023-й – добиться стабильного и устойчивого снижения инфляции по траектории, которая в среднесрочной перспективе вернет страну к уровням целевых ориентиров.