Поставить «на крыло» Свежий выпуск 988 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Главным событием вечера назвали исполнение воспитанниками Алматинского колледжа им. П. И. Чайковского Первого фортепианного концерта С. Рахманинова. Дарья Делеске, несмотря на юность, с успехом дебютировала в первой части концерта и смогла увлечь романтической силой рахманиновских образов. Во второй части задушевной лирикой покорила Жания Байназарова. Зал долго рукоплескал студентам, симфоническому оркестру и его дирижеру Нуржану Байбусинову. Рахманиновскую линию продолжили не менее талантливые студенты Никита Малюхов и Роман Власов.

Затем юные лауреаты республиканского конкурса, посвященного Аиде Исаковой, играли произведения этого казахстанского композитора. Так, меланхолическое настроение ее пьесы «Вечер в ауле» точно передала Милана Курбанова. Осеннюю бурю чувств воплотил в опусе «Птицы улетают» Василий Астафьев. Серебристой мелодией «Вальса» очаровала Шахноза Розбакиева. Казахскую музыку на концерте достойно представил цикл «Три прелюдии на тему «Eва» Газизы Жубановой в интерпретации преподавателя колледжа и консерватории Александра Романенко. Прозвучала и западноевропейская музыка. «Посвящение» Р. Шумана – Ф. Листа эмоционально исполнила Улжалгас Абдуманнап, проникновенностью в Ноктюрне до-диез минор Ф. Шопена отличилась Мария Деперо. Экспрессию музыки XX века воплотили в игре фортепианные дуэты: стремительной волной прокатилась «Тарантелла» из балета «Анюта» В. Гаврилина в исполнении юных пианистов Сергея Иринева и Шахнозы Розбакиевой. Всенародно любимая увертюра к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» в темпераментной трактовке Романа Власова и Рувима Заитова вызвала не меньший восторг. Под аккомпанемент студентов-пианистов прозвучали романсы «Фиалка» А. Аренского (дуэт вокалистов Анель Айтжановой и Нурсултана Баймуратова), П. И. Чайковского «Скажи, о чем в тени ветвей» и «За окном в тени мелькает» (Диляра Терликпаева). Также мастерски выступил первокурсник Сергей Иринев с сольной пьесой Чайковского «Масленица».

Выпускница колледжа, магистрант консерватории Марина Алтухова с блеском исполнила «Анданте маэстозо» П. Чайковского – М. Плетнева. Молодая пианистка искренне поздравила своего любимого педагога – заведующую в музколледже отделением «Фортепиано» Мәдениет қайраткері Валентину Тимофееву с присвоением звания почетного профессора Казахской национальной консерватории. Студенты благодарили ее за подвижнический труд, ведь Валентина Михайловна из года в год «ставит на крыло» все новые поколения казахстанских пианистов.