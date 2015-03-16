Поставить «на крыло»

Свежий выпуск
988
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Главным событием вечера назвали исполнение воспитанниками Алматинского колледжа им. П. И. Чайковского Первого фортепианного концерта С. Рахманинова. Дарья Делеске, несмотря на юность, с успехом дебютировала в первой части концерта и смогла увлечь романтической силой рахманиновских образов. Во второй части задушевной лирикой покорила Жания Байназарова. Зал долго рукоплескал студентам, симфоническому оркестру и его дирижеру Нуржану Байбусинову. Рахманиновскую линию продолжили не менее талантливые студенты Никита Малюхов и Роман Власов.
Затем юные лауреаты республиканского конкурса, посвященного Аиде Исаковой, играли произведения этого казахстанского композитора. Так, меланхолическое настроение ее пьесы «Вечер в ауле» точно передала Милана Курбанова. Осеннюю бурю чувств воплотил в опусе «Птицы улетают» Василий Астафьев. Серебристой мелодией «Вальса» очаровала Шахноза Розбакиева. Казахскую музыку на концерте достойно представил цикл «Три прелюдии на тему «Eва» Газизы Жубановой в интерпретации преподавателя колледжа и консерватории Александра Романенко. Прозвучала и западноевропейская музыка. «Посвящение» Р. Шумана – Ф. Листа эмоционально исполнила Улжалгас Абдуманнап, проникновенностью в Ноктюрне до-диез минор Ф. Шопена отличилась Мария Деперо. Экспрессию музыки XX века воплотили в игре фортепианные дуэты: стремительной волной прокатилась «Тарантелла» из балета «Анюта» В. Гаврилина в исполнении юных пианистов Сергея Иринева и Шахнозы Розбакиевой. Всенародно любимая увертюра к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» в темпераментной трактовке Романа Власова и Рувима Заитова вызвала не меньший восторг. Под аккомпанемент студентов-пианистов прозвучали романсы «Фиалка» А. Аренского (дуэт вокалистов Анель Айтжановой и Нурсултана Баймуратова), П. И. Чайковского «Скажи, о чем в тени ветвей» и «За окном в тени мелькает» (Диляра Терликпаева). Также мастерски выступил первокурсник Сергей Иринев с сольной пьесой Чайковского «Масленица».
Выпускница колледжа, магистрант консерватории Марина Алтухова с блеском исполнила «Анданте маэстозо» П. Чайковского – М. Плетнева. Молодая пианистка искренне поздравила своего любимого педагога – заведующую в музколледже отделением «Фортепиано» Мәдениет қайраткері Валентину Тимофееву с присвоением звания почетного профессора Казахской национальной консерватории. Студенты благодарили ее за подвижнический труд, ведь Валентина Михайловна из года в год «ставит на крыло» все новые поколения казахстанских пианистов.

Популярное

Все
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Заблокированы сайты-помощники в получении сертификатов на товары
Новые подробности по делу о жестоком убийстве Нукеновой выяснили в суде
Как государство поддерживает молодых ученых
Целина: как это было
«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиаде в тяжелой атлетике
Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
171 факт незаконного вывоза нефтепродуктов пресечен за первый квартал
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Кто еще будет допрошен по делу Бишимбаева в суде
Первые жертвы: двое мужчин погибли в результате паводка в Кульсары
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

По Уральску и Атырау нужна максимальная мобилизация сил
Держать ситуацию под контролем
Копии домбры Каныша Сатпаева презентованы в Жезказгане
В Казахстане трудятся более 67 тыс. работников физической к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]