Поставить «на крыло»

Главным событием вечера назвали исполнение воспитанниками Алматинского колледжа им. П. И. Чайковского Первого фортепианного концерта С. Рахманинова. Дарья Делеске, несмотря на юность, с успехом дебютировала в первой части концерта и смогла увлечь романтической силой рахманиновских образов. Во второй части задушевной лирикой покорила Жания Байназарова. Зал долго рукоплескал студентам, симфоническому оркестру и его дирижеру Нуржану Байбусинову. Рахманиновскую линию продолжили не менее талантливые студенты Никита Малюхов и Роман Власов.
Затем юные лауреаты республиканского конкурса, посвященного Аиде Исаковой, играли произведения этого казахстанского композитора. Так, меланхолическое настроение ее пьесы «Вечер в ауле» точно передала Милана Курбанова. Осеннюю бурю чувств воплотил в опусе «Птицы улетают» Василий Астафьев. Серебристой мелодией «Вальса» очаровала Шахноза Розбакиева. Казахскую музыку на концерте достойно представил цикл «Три прелюдии на тему «Eва» Газизы Жубановой в интерпретации преподавателя колледжа и консерватории Александра Романенко. Прозвучала и западноевропейская музыка. «Посвящение» Р. Шумана – Ф. Листа эмоционально исполнила Улжалгас Абдуманнап, проникновенностью в Ноктюрне до-диез минор Ф. Шопена отличилась Мария Деперо. Экспрессию музыки XX века воплотили в игре фортепианные дуэты: стремительной волной прокатилась «Тарантелла» из балета «Анюта» В. Гаврилина в исполнении юных пианистов Сергея Иринева и Шахнозы Розбакиевой. Всенародно любимая увертюра к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» в темпераментной трактовке Романа Власова и Рувима Заитова вызвала не меньший восторг. Под аккомпанемент студентов-пианистов прозвучали романсы «Фиалка» А. Аренского (дуэт вокалистов Анель Айтжановой и Нурсултана Баймуратова), П. И. Чайковского «Скажи, о чем в тени ветвей» и «За окном в тени мелькает» (Диляра Терликпаева). Также мастерски выступил первокурсник Сергей Иринев с сольной пьесой Чайковского «Масленица».
Выпускница колледжа, магистрант консерватории Марина Алтухова с блеском исполнила «Анданте маэстозо» П. Чайковского – М. Плетнева. Молодая пианистка искренне поздравила своего любимого педагога – заведующую в музколледже отделением «Фортепиано» Мәдениет қайраткері Валентину Тимофееву с присвоением звания почетного профессора Казахской национальной консерватории. Студенты благодарили ее за подвижнический труд, ведь Валентина Михайловна из года в год «ставит на крыло» все новые поколения казахстанских пианистов.