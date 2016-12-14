Поставить на учет беспилотники намерены в Казахстане

Технологии
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Азамат Сыздыкбаев
Беспилотные летательные аппараты хотят взять под контроль и поставить на учет. Данное предложение внесено в законопроект, который представил депутатам Мажилиса министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает Kazpravda.kz.

"Ввиду необходимости правового регулирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сегодня уже широко применяются в Казахстане, планируется введение их учета в уполномоченных органах государственной гражданской авиации. Кроме того, категория беспилотников, подлежащих учету, будет определяться в соответствии с правилами регистрации воздушных судов", – отметил министр.

На вопросах, касаемых малой авиации, Касымбек остановился отдельно.

"Малая авиация занимает особое место. В целях ее развития предлагается передача госфункций по определению уровня квалификации авиационного персонала малой авиации с саморегулируемым общественным объединением. При этом требования к специалистам воздушных судов малой авиации будут утверждаться Комитетом гражданской авиации, и весь процесс будет находиться под постоянным контролем. Аналогичная практика применяется еврокомиссией и в США. Кроме того, для популяризации этого вида авиации в проекте предусматривается освобождение от взимания аэронавигационных сборов", – сказал он.

В целях повышения эффективности защиты от террористических угроз МИР РК предложило внедрить обязательный досмотр при входе в пассажирский терминал. 

"Еще одной наиболее острой темой является обеспечение защиты гражданской авиации от террористических угроз. Законодательно закрепляется обязанность по проведению досмотра на входе в пассажирский терминал. И в случае нарастания рисков терроризма предусматривается расширение компетенции Комитета гражданской авиации по проведению служебных экспериментов и аттестации персонала служб аэропортов", – заявил Касымбек. 

Проект закона депутаты одобрили в первом чтении.

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