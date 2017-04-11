​Поставить заслон суициду

Площадкой для дискуссий стала республиканская научно-практическая конференция «Здоровье и жизненные навыки молодежи: современные подходы и передовой опыт», организованная областным акиматом и представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

Открывая встречу, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев напомнил о том, что Казахстан входит в десятку неблагополучных стран по количеству суицидов среди подростков (5–14 лет), а по числу самоубийств среди молодежи (15–29 лет) республика находится на четвертом месте в мире: в последнее десятилетие, по сведениям Генеральной прокуратуры РК, ежегодно в этом возрас­те добровольно уходят из жизни до 200 молодых людей. В целях противодействия негативному явлению Министерство здравоохранения РК и ряд центральных ведомств объединили усилия с представительством ЮНИСЕФ, разработав совместный проект по превенции суицида среди детей и подростков, который в 2015 году в пилотном режиме был внедрен в Приаралье.

В рамках конференции эксперты подробно обсудили результаты реализации проекта, признав их успешными в качестве эффективной срочной и первоочередной меры по профилактике подросткового суи­цида. Кроме того, была отмечена необходимость совершенствования проекта как базовой основы программы «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенции суицида среди несовершеннолетних» для устранения глубинных причин самоубийств в долгосрочной перс­пективе. Подчеркивалась и важность такой программы для регионов страны, перманентной работы по ее развитию с учетом мировых научных достижений по предотвращению суицида совместными усилиями государственных органов, бизнеса и неправительственного сектора.

Позитивную оценку участников форума и рекомендации по распространению получил и положительный опыт работы Молодежного центра здоровья Кызылординской области по укреплению и развитию жизненных навыков подрастающего поколения. Обсуждались на встрече и другие аспекты формирования здорового молодого поколения и улучшения человеческого капитала нашей страны.