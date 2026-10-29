Поставлены конкретные задачи

В первую очередь Ерлан Карин отметил, что выдвинутые в Послании инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева формируют фундамент развития страны в новом историческом цикле.

– Послание Главы государства – важный стратегический документ. Выдвинутые Президентом инициативы определяют фундаментальные приоритеты госполитики в различных сферах: от транспортной инфраструктуры и энергетики до цифровизации и аграрного сектора. Тем самым поставленные Президентом конкретные задачи формируют общенациональную повестку на несколько лет вперед. В частности, это «Народная стройка», поэтапное выстраивание цифровой экономики, масштабная реформа госуправления и другие, – подчеркнул Вице-Президент.

По словам Ерлана Карина, профильные госорганы должны сконцентрироваться на качественном исполнении инициатив и поручений Главы государства.

– Многие инициативы Президента, имея стратегический характер, своей основной целью ставят решение насущных вопросов миллионов граждан. Поэтому значительная часть поручений Главы государства ориентирована на модернизацию социальной инфраструктуры и обеспечение ее доступности, повышение минимальной зарплаты, борьбу с инфляцией, проведение справедливой налоговой политики, поддержку малого и среднего бизнеса, учителей, медработников, инклюзивное развитие и многое другое. Не случайно программа масштабного обновления инфраструктуры заявлена в Послании как «Народная стройка», поскольку все объекты будут служить во благо народа и будущих поколений. Это очень важный момент для понимания сути и цели данной программы, – отметил Вице-Президент.

По итогам совещания Ерлан Карин определил перед профильными госорганами три блока первоочередных задач: во-первых, своевременная проработка стратегических документов и планов по системной реализации поручений Главы государства; во-вторых, качественное законодательное обеспечение социально значимых президентских инициатив; в-третьих, организация эффективной информационно-разъяснительной работы.

Для результативного исполнения этих задач Вице-Президент призвал госаппарат к проактивной и слаженной работе, сообщается на сайте akorda.kz.