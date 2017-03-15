Поставлены конкретные задачи Статьи 591 Вероника Гомельская

На сессии маслихата глава Правительства зачитал письмо Президента страны, адресованное депутатам, о предложении на должность акима Мангистауской области кандидатуры Ералы Тугжанова. Депутатский корпус единогласно поддержал кандидатуру, предложенную Главой государства.



Позднее, уже в ходе встречи с активом области, Премьер-министр поблагодарил Алика Айдарбаева за совместную работу и пожелал дальнейших успехов, а перед новым руководителем области поставил конкретные задачи по реализации целей, обозначенных в Послании Президента народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».



В первую очередь следует обратить внимание на новые индуст­рии с применением цифровых технологий. Как отметил Глава государства, развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям, напомнил Премьер-министр. В регионе надо развивать не только нефтяную отрасль, но и уделять большое внимание экономике простых вещей, созданию новых рабочих мест. В зоне особого внимания должна оказаться реализация Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, подчерк­нул Бакытжан Сагинтаев.



Кроме того, необходимо обеспечить качественную и свое­временную реализацию прог­раммы «Нұрлы жол», развитие индустриа­лизации с упором на модернизацию традиционных отраслей экономики, особенно нефтегазового комплекса страны.



Отдельное направление работы – развитие минерально-сырье­вой базы, увеличение объема производства промышленной продукции в области. Необходимо также активизировать работу по привлечению инвестиций. В числе приоритетных Бакытжан Сагинтаев назвал и задачи по реализации жилищной программы «Нұрлы жер», развитию туризма в области.



Как подчеркнул Премьер-министр, Ералы Тугжанов имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Долгие годы он работал в Администрации Президента РК, был заместителем Председателя – заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.



– Уверен, Ералы Лукпанович оправдает высокое доверие Главы государства и успешно реализует поставленные перед регионом задачи, – отметил Бакытжан Сагинтаев.



Ералы Тугжанов принес присягу народу и Президенту Казахстана.