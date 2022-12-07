Постепенное ослабление морозов прогнозируется в Казахстане

По данным метеослужбы, большая территория Казахстана по-прежнему остается под властью холодного антициклона, в связи с чем сохраняется преимущественно погода без осадков.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 8-10 декабря, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, большая территория Казахстана по-прежнему остается под властью холодного антициклона, в связи с чем сохраняется преимущественно погода без осадков.

На востоке, в центре и юге республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается снег с низовой метелью, в горных районах юга и юго-востока Казахстана временами сильный снег.

Ожидается постепенное ослабление морозов:

- на западе ночью до 5-15, днем до 0-5 мороза,

- на севере ночью до 18-28, днем до 12-17 мороза,

- в центре и на востоке ночью до 22-30, днем до 13-20 мороза,

- на юге и юго-востоке республики ожидается понижение температуры воздуха ночью до 13-25, днем до 8-18 мороза.